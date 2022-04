Ein Blick auf die Geschichte zeige: "In der Vergangenheit konnten Real Estate Investment Trusts (kurz: REITs) in Phasen mit steigenden Zinsen und höherer Inflation positive Gesamtrenditen erzielen und Aktien übertreffen", sage Geoffrey Dybas, Co-Portfoliomanager der Nordea Global Real Estate Strategie. Als Grund nenne er zwei Eigenschaften von Immobilien, wenn es um die Absicherung gegen Inflation gehe: "Zum einen können REITs Cashflows und Dividenden in einem Tempo steigern, das die höheren Kreditkosten aufgrund steigender Zinsen und die negativen Auswirkungen einer höheren Inflation mehr als ausgleichen kann. Zum anderen sollte der Wiederbeschaffungswert der zugrundeliegenden Immobilien steigen, da die Bodenwerte und die Inputkosten anziehen."



Sein Kollege und Co-Manager Frank Haggerty, der zusammen mit Dybas seit mehr als zehn Jahren die globale Strategie für Immobilienwertpapiere von Duff & Phelps leite, sehe eine solch längerfristige Phase mit Zinserhöhungen und Inflation voraus. Darunter werde das globale Wirtschaftswachstum leiden. Allerdings hätten seiner Meinung nach viele Bereiche des Immobilienmarktes die Tiefen des Abschwungs von COVID-19 mit gesunden Fundamentaldaten überwunden, daher sei er positiv gestimmt: "In der Regel treten steigende Zinsen und Inflation in einer sich erholenden Konjunkturphase auf, was wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach Gewerbeimmobilien führt."



Noch würden viele Anleger Immobilien eher skeptisch betrachten. Gründe hierfür sähen die Experten vor allem in der Dynamik, der traditionelle Immobiliensektoren wie Einzelhandel und Büros durch COVID-19 ausgesetzt gewesen seien. Zudem hätten beide Bereiche schon vor der Pandemie vor Herausforderungen gestanden. Der stationäre Handel leide seit Jahren unter der virtuellen Konkurrenz. Auch der Bürosektor habe einen Wandel erfahren, da sich etablierte Arbeitswelten plötzlich radikal verändern würden. Doch auch das Immobilienuniversum habe sich gewandelt. "Wir sehen eine Reihe von Trends, die sich langfristig positiv auf den globalen Immobilienmarkt auswirken. So hat beispielsweise das Wachstum des E-Commerce und der Online-Wirtschaft die Nachfrage nach Industrieimmobilien, die sich auf Lagerhaltung und Logistik konzentrieren, rapide ansteigen lassen", erläutere Frank Haggerty. Auch Infrastrukturthemen wie Cloud Computing mit spezialisierten Datenzentren würden sich in den Spezialimmobilien widerspiegeln.



Eine Stellschraube für aktives Immobilienmanagement seien Mietvertragslaufzeiten. So wie Portfoliomanager von Anleihen die effektive Duration ihres Portfolios anpassen würden, könnten Immobilienmanager mit der durchschnittlichen Mietdauer arbeiten: "Wenn die Preissetzungsmacht der Vermieter zunimmt, ist es von erheblichem Vorteil, Mietverträge häufiger neu zu bewerten. Das gilt insbesondere für die Immobiliensektoren mit typischen Mietvertragslaufzeiten von einem Jahr oder weniger", erkläre Haggerty. Zu diesen Sektoren würden Beherbergungsbetriebe, Wohnungen, Einfamilienhäuser, Fertighausgemeinschaften, Studentenwohnheime, Seniorenwohnheime und Selfstorage-Anlagen gehören. "Immobiliensektoren mit einer typischen Mietdauer von einem Jahr oder weniger bieten eine bedeutende Anzahl von Anlagemöglichkeiten, die im Laufe der Zeit gewachsen ist", so Haggerty. "Der Immobilienmarkt bietet viele Chancen, die ein diversifiziertes Portfolio nutzen kann." (06.04.2022/ac/a/m)







Anleger seien daher gut beraten, bei Investitionen ihr Augenmerk auf Inflationsschutz zu legen. Schutz vor Inflation bieten beispielsweise Anlagen in globale börsennotierte Immobilienunternehmen. Dieser Ansicht seien Geoffrey Dybas und Frank Haggerty von Duff & Phelps Investment Management. Gemeinsam würden die Portfoliomanager die Global Real Estate Strategie von Nordea, ein diversifiziertes Portfolio von Real Estate Investment Trusts (REITs) aus aller Welt verwalten.