Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 2,5% konsolidiert. Er habe bei 32.977 Punkten geschlossen. Die Sorge vor einer strikteren Geldpolitik trotz eines schwächeren Wachstumsumfelds habe die Märkte belastet. Dennoch würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank die Korrektur an den US-Märkten für fortgeschritten halten und eine gute Chance auf eine technische Erholung nach oben am Horizont aufziehen sehen. Die volatile Phase der letzten Wochen habe zu weitgehend überverkauften Märkten an den US-Märkten geführt, gleichzeitig sei die Stimmung der Marktteilnehmer auf einem frostigen Level angekommen. Diese negative Markteinschätzung der Marktteilnehmer müsse allgemein als Kontraindikator interpretiert werden und eröffne dem Dow Jones gute Chancen auf eine Erholung. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden den Dow Jones im Bereich von 33.000 Punkten charttechnisch gut unterstützt sehen, könnten jedoch bei dem aktuellen Volatilitätsniveau und einer noch nicht vollständig "kapitulativen" Indikatorenlage, einen Test der Verlaufstiefs von Ende Februar (Intraday bei 32.231 Punkten) bzw. Anfang März (intraday bei 32.341 Punkten) nicht ausschließen. Investoren sollten jedoch dieses potenzielle Verkaufssignal als Einstiegschance sehen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden ein Erholungspotenzial zunächst bis zur 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.271 Punkten) sehen. Aufgrund des sich anbahnenden sehr guten technischen Set-ups würden sie aber ein deutlich höheres Potenzial einer Erholung sehen, die den Dow Jones erneut bis zur 200-Tage-Linie (aktuell bei 34.994 Punkten) bringen sollte.



Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 153,55 %-Punkten. Damit weite der Bund-Future seine Verluste immer weiter aus. Am europäischen Rentenmarkt habe es am Freitag einen weiteren Abverkauf bei flacher werdenden Renditekurven gegeben. Aktuell notiere der Bund-Future auf Niveaus wie zuletzt im August 2015. Die Aussicht auf ein schnelles Ende der Netto-Wertpapierkäufe durch die EZB spätestens im dritten Quartal würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank als Startpunkt für erste Zinserhöhungsschritte der EZB sehen. Bis zum Jahresende würden sie einen Anstieg der Leitzinsen um 0,75% erwarten. Der Bund-Future dürfte dann schnell Richtung 150 %-Punkte und darunter gehen.



Einschätzung



Die Gemengelage aus Inflationsraten, steigenden Zinsen, weiterhin gestörte Lieferketten sowie dem Ukraine-Krieg würden die Aktien- und Rentenmärkte immer stärker belasten. Aktuell würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank Aktien leicht untergewichten und Liquidität aufbauen. (02.05.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 14.098 Punkten. Er verlor 44 Punkte oder 0,31%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im technischen Aktien- und Rentenmarktkommentar.Auf Wochenbasis seien die Verluste sehr überschaubar gewesen. Allerdings würden die Vorgaben der Wall Street sowie aus China nicht sonderlich zuversichtlich stimmen. Die aktuell immer weiter steigenden Inflationsraten würden vor allem die EZB immer stärker in Schwierigkeiten bringen. Um die Inflation einzudämmen, müssten die Zinsen massiv steigen. Dies gehe aber nicht, da ansonsten eine starke Rezession in der Eurozone drohe. Somit dürften wir nur kleine Zinsschritte nach oben sehen, die aber wohl kaum dämpfende Effekte auf die Inflation haben würden. Aktuell unternehme der DAX erneut Stabilisierungsversuche im Bereich der 14.000 Punkte-Marke. Dennoch erscheine ein Test des Unterstützungsbereichs 13.600/13.388 Punkten in den nächsten Wochen realistisch. Auf der Oberseite könnte ein Rebound bis 14.113 bzw. 14.158 Punkten führen. Solange die Wall Street im Verkaufsmodus verharre, bestünden kaum Aussichten auf einen schnellen Anstieg Richtung der 15.000 Punkte-Marke.EURO STOXX 50Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.802 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -0,99% nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA würden die europäischen Börsen zum Wochenstart unter Druck setzen. Das charttechnische Bild trübe sich weiter ein, da sich der Abwärtstrend weiter verfestige, wie der Relative-Momentum-Index erneut untermauere. Für den weiteren Wochenverlauf sehe man auf der Unterseite eine Unterstützung bei dem Tagestief vom 27. April bei 3.674 Punkten. Auf der Oberseite würden technische Gegenreaktionen wohl bei der 50-Tage-Linie bei 3.835 Punkten einen Widerstand finden. Die Berichtssaison sei im vollen Gang und werde weitere Handelsimpulse liefern. Zu den Unternehmen, die diese Woche berichten würden, würden unter anderem gehören: adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL), Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3), Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF), Vestas (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF), A.P. Moller-Maersk (ISIN: DK0010244508, WKN: 861837, Ticker-Symbol: DP4B, Kopenhagen-Symbol: MAERSK B), VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) und BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP). Zudem werde die FED-Sitzung am Mittwoch für weitere Volatilität sorgen können.