Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

7,736 EUR +127,53% (01.04.2020, 10:19)



NASDAQ-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

3,82 USD +8,22% (31.03.2020)



ISIN InflaRx-Aktie:

NL0012661870



WKN InflaRx-Aktie:

A2H7A5



Ticker-Symbol InflaRx-Aktie Deutschland:

IF0



Nasdaq Ticker-Symbol InflaRx-Aktie:

IFRX



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ Ticker-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.com. (01.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ Ticker-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Was für ein starkes Comeback von der InflaRx-Aktie. Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens lege am Morgen bei Tradegate 96 Prozent auf 6,78 Euro zu. Grund sei Meldung, dass das Unternehmen den ersten Patienten in eine randomisierte klinische Studie in den Niederlanden aufgenommen habe. Untersucht werde hier die Sicherheit und Wirksamkeit des monoklonalen Anti-C5A-Antikörpers IFX-1 bei der Behandlung von COVID-19-Patienten mit schwerer Lungenentzündung.InflaRx habe erklärt, positive Daten von zwei ersten Patienten mit COVID-19-induzierter schwerer Pneumonie aus China erhalten zu haben, die mit BDB-001 behandelt worden seien, einem von BDB aus der IFX-1-Zelllinie produzierten Anti-C5a-Antikörper.Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung plane das Unternehmen neben dem jetzigen Standort Niederlande die Einrichtung weiterer Zentren in Deutschland und möglicherweise anderen europäischen Ländern.IFX-1 sei ein First-in-Class monoklonaler anti-C5a-Antikörper, welcher eine vollständige Blockade der biologischen Aktivität und eine hohe Selektivität gegen sein Ziel, C5a im menschlichen Blut, erlaube.Im vergangenen Jahr sei die Aktie von InflaRx massiv eingebrochen, nachdem das primäre Endziel bei dem am weitesten fortgeschrittenen Studienprogramm zur Behandlung von Hidradenitis Suppurativa (HS) den primären Endpunkt verfehlt habe. Allerdings habe hier damals die hohe Placebo-Rate doch Fragen aufgeworfen. Dies lasse nach wie vor die Hoffnung bestehen, dass man auch dieses Programm noch nicht vollständig abschreiben sollte.Die Aktie von InflaRx bleibt hochinteressant, wie aber der Rückschlag im vergangenen Jahr gezeigt hat, auch weiterhin ganz klar hochspekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Könne das Unternehmen im Kampf gegen das Coronavirus tatsächlich Fortschritte erzielen, dürfte die Aktie bald deutlich höher notieren. Zudem habe das Unternehmen weitere hochinteressante Programme in der Pipeline. Und auch hochkarätige Investoren seien nach wie vor an Bord. Aber high risk! (Analyse vom 01.04.2020)