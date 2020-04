Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ Ticker-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.com. (01.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ Ticker-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Unter Hochdruck würden Pharma- und Biotech-Gesellschaften nach einem wirksamen Medikament gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung COVID-19 oder einen Impfstoff forschen. Mit CureVac und BioNTech würden zwei Unternehmen aus Deutschland auf die Entwicklung einer mRNA-Vakzine setzen. Indes wolle InflaRx aus Jena COVID-19 den Kampf ansagen. Wichtige Fortschritte goutiere die Börse zeitweise mit einer Kursverdopplung bei der Aktie.Wie InflaRx am Montag nach US-Börsenschluss berichtet habe, habe die Gesellschaft positive Daten von zwei ersten Patienten mit COVID-19-induzierter schwerer Pneumonie aus China erhalten. Die Patienten seien mit BDB-001 behandelt worden, einem von BDB aus der IFX-1-Zelllinie produzierten Anti-C5a-Antikörper. Den ersten Patienten habe InflaRx in eine klinische Studie in Europa nun eingeschlossen.IFX-1 sei der Lead-Produktionskandidat in der Pipeline von InflaRx. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung plane das Unternehmen neben dem jetzigen Standort Niederlande die Einrichtung weiterer Zentren in Deutschland und möglicherweise anderen europäischen Ländern."Der Aktionär" werde die weiteren Entwicklungen bei InflaRx mit Argusaugen weiter verfolgen. Zur Stunde lege der Biotech-Hot-Stock knapp 70 Prozent zu.Es bleibt dabei: Die InflaRx-Aktie ist ein High-Risk-Papier und daher nur für hartgesottene Anleger geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link