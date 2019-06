Wien (www.aktiencheck.de) - Die Übernahme des US-Chipherstellers Cypress Semiconductor (ISIN: US2328061096, WKN: 871117, Ticker-Symbol: CYP) durch Infineon kam gestern an der Börse trotz eines guten strategischen Fit (Ausbau des Automotive- und Industriegeschäfts) wohl in Folge eines durch den Bieterwettbewerb recht hohen Kaufpreises nicht besonders gut an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die sogenannten FAANG-Aktien (Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Google/Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL)) hätten gestern im Aggregat rd. 4,4% an Wert eingebüßt. Der Grund sei das Bekanntwerden von kartellrechtlichen Ermittlungen und Untersuchungen seitens des US-Justizministeriums gegenüber der Google-Mutter Alphabet (-6,1%) gewesen. Auch die ebenfalls für Kartellfragen zuständige Verbraucherschutzbehörde (FTC) habe sich eingeschalten, welche sich intensiv mit der Untersuchung zu Datenschutzpraktiken bei Facebook (-7,5%) und Amazon.com (-4,6%) beschäftige. Auch wenn noch unklar sei, ob es zu formellen Kartellverfahren komme, seien diese Schritte der US-Behörden ein weiterer Indikator dafür, dass die Technologiebranche von Regulierungsbehörden und Politik zukünftig wohl strenger geprüft werden werde.Der Cloud-Softwarehersteller Box (ISIN: US10316T1043, WKN: A110YG, Ticker-Symbol: 3BX) habe gestern trotz über den Erwartungen liegenden Q1-Zahlen nachbörslich 14,3% verloren, da das Unternehmen seinen Ganzjahresausblick geringfügig reduziert habe. (04.06.2019/ac/a/m)