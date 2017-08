TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN UND PRESSE



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Infineon vorl. Quartalszahlen Q3: Umsatz steigt um 4% auf 1.831 Millionen Euro - AktiennewsDie Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2017 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Unsere Prognose hat sich voll bestätigt. Das dritte Quartal hat die erwartete Dynamik gezeigt", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. "Insbesondere gefragt sind unsere Leistungshalbleiter für unterschiedliche Anwendungen von erneuerbaren Energien bis hin zu Rechenzentren. Auch der Markt für Elektromobilität beschleunigt weiter. Wir haben in diesem Bereich in neun Monaten fast doppelt so viel Neugeschäft für die kommenden fünf bis zehn Jahre gewinnen können wie im gesamten Geschäftsjahr 2016. Infineon ist führend in der auf Jahre hinaus vorherrschenden IGBT-Technologie für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Wir bauen unsere starke Position in diesem wichtigen Markt weiter aus. Insgesamt bestätigen wir unseren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr trotz des deutlichen Gegenwinds durch den schwächeren US-Dollar."KONZERNERGEBNIS IM DRITTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2017Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 4 Prozent von 1.767 Millionen Euro auf 1.831 Millionen Euro. Zum Umsatzwachstum haben die Segmente Industrial Power Control (IPC), Power Management & Multimarket (PMM) und Chip Card & Security (CCS) beigetragen, während der Umsatz im Segment Automotive (ATV) leicht zurückging.Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 38,2 Prozent nach 36,5 Prozent im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017. Darin enthalten waren Aufwendungen für akquisitionsbedingte Abschreibungen und sonstige mit der Akquisition von International Rectifier in Zusammenhang stehende Aufwendungen in Höhe von 20 Millionen Euro. Die bereinigte Bruttomarge belief sich auf 39,4 Prozent nach 38,0 Prozent im Vorquartal.Das Segmentergebnis stieg im dritten Quartal um 14 Prozent auf 338 Millionen Euro nach 296 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich auf 18,5 Prozent nach 16,8 Prozent im Vorquartal.Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im dritten Quartal minus 40 Millionen Euro nach minus 67 Millionen Euro im Vorquartal. Davon entfielen 21 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 20 Millionen Euro auf die Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten und 0 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Hinzu kamen die sonstigen betrieblichen Erträge beziehungsweise Aufwendungen in Höhe von plus 1 Million Euro. Im nicht den Segmenten zugeordneten Ergebnis des zweiten Quartals waren unter anderem signifikante Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung der geplanten Übernahme von Wolfspeed enthalten.Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis enthält in Summe 35 Millionen Euro Abschreibungen im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation sowie sonstige Aufwendungen im Rahmen der Post-Merger-Integration im Zusammenhang mit der Akquisition von International Rectifier.Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg das Betriebsergebnis auf 298 Millionen Euro. Im Vorquartal waren 229 Millionen Euro erzielt worden. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten erreichte im dritten Quartal 250 Millionen Euro nach 198 Millionen Euro im zweiten Quartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug 3 Millionen Euro nach 1 Million Euro im Vorquartal. Der Konzernüberschuss verbesserte sich auf 253 Millionen Euro nach 199 Millionen Euro im Vorquartal.Das Ergebnis je Aktie stieg im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 0,22 Euro. Im Vorquartal hatte es 0,18 Euro betragen (jeweils unverwässert und verwässert). Das bereinigte Ergebnis je Aktie3 (verwässert) erreichte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 0,24 Euro nach 0,21 Euro im zweiten Quartal. Bei der Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie (verwässert) wurden insbesondere die akquisitionsbedingten Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen unter Abzug der darauf entfallenden Steuern sowie Wertaufholungen auf bilanzierte aktive latente Steuern eliminiert.Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, betrugen im abgelaufenen Quartal 231 Millionen Euro nach 219 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017. Die Abschreibungen erreichten 202 Millionen Euro nach 205 Millionen Euro im zweiten Quartal.Die Brutto-Cash-Position betrug zum Ende des dritten Quartals 2.217 Millionen Euro nach 2.049 Millionen Euro zum 31. März 2017. Die Netto-Cash-Position stieg auf 358 Millionen Euro. Am Ende des Vorquartals hatte der Wert bei 32 Millionen Euro gelegen.Die Rückstellungen im Zusammenhang mit Qimonda verringerten sich zum 30. Juni 2017 leicht auf 24 Millionen Euro nach 27 Millionen Euro zum 31. März 2017. Sie wurden ursprünglich für Prozesskosten im Zusammenhang mit den Forderungen des Insolvenzverwalters und für die Nachhaftung in Bezug auf die Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG gebildet.AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Infineon entsprechend der mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 24. März 2017 erhöhten Jahresprognose weiterhin einen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr von 8 bis 11 Prozent und eine Segmentergebnis-Marge von etwa 17 Prozent im Mittelpunkt der Umsatzspanne trotz des deutlichen Gegenwindes aus dem schwächeren US-Dollar. Hierbei wird nun ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 für das vierte Quartal des Geschäftsjahres unterstellt nach einem Wert von zuvor 1,10. Für die Segmente ATV und IPC wird erwartet, dass der Umsatz stärker als der Konzerndurchschnitt wächst. In den Segmenten PMM und CCS wird das Umsatzwachstum voraussichtlich unter dem Konzerndurchschnitt liegen.Für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten ist im Geschäftsjahr 2017 ein Betrag von circa 1.050 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind etwa 35 Millionen Euro für den Erweiterungsbau am Hauptsitz von Infineon in Neubiberg bei München. Die erwarteten Abschreibungen werden voraussichtlich etwa 815 Millionen Euro betragen.AUSBLICK FÜR DAS VIERTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2017Basierend auf dem Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2017, ergibt sich für das vierte Quartal des Geschäftsjahres ein in etwa unveränderter Umsatz. Grund für den voraussichtlich nur stabilen Umsatz ist der im Vergleich zum Vorquartal unterstellte, deutlich ungünstigere EUR/USD-Wechselkurs von 1,15. Die Segmentergebnis-Marge wird circa 18 Prozent betragen.Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2017 finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.