Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,625 EUR -2,32% (03.08.2021, 08:39)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,41 EUR +3,97% (02.08.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (03.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon profitiere zwar weiter vom anhaltenden Chipboom. Im abgelaufenen Quartal (Ende Juni) hätten allerdings Corona-Probleme und die Folgen eines Wintersturms in den USA belastet. Im laufenden vierten Quartal wolle der Halbleiterkonzern aber wieder zulegen. Die Jahresprognose 2020/21 sei ebenfalls bestätigt worden."Die Nachfrage nach Halbleitern ist ungebrochen, sie sind der Schlüssel für die Energiewende und die Digitalisierung. Dem steht eine weiterhin sehr angespannte Liefersituation gegenüber", habe Vorstand Reinhard Ploss gesagt.Im dritten Quartal sei der Umsatz gegenüber dem Q2 um ein Prozent auf 2,72 Milliarden gestiegen. Die pandemiebedingten Einschränkungen der Fertigungskapazitäten in Melaka, Malaysia sowie den Nachwirkungen des Wintersturms in Austin (USA) hätten den Konzern ausgebremst. Hiervon seien vor allem die Segmente Automotive (ATV) und Power & Sensor Systems (PSS) betroffen gewesen, bei denen der Umsatz im abgelaufenen Quartal zurückgegangen sei. In den Segmenten Industrial Power Control (IPC) und Connected Secure Systems (CSS) hätten sich die Umsätze hingegen verbessert."Die Vorräte sind auf einem historischen Tiefstand, unsere Chips gehen aus der Fertigung direkt in die Endanwendungen", so der Konzernchef weiter. "In diesem Umfeld wiegen pandemiebedingte Einschränkungen der Fertigung wie jüngst in Malaysia doppelt schwer. Wir tun unser Möglichstes auf allen Stufen der Wertschöpfungskette und agieren im Sinne unserer Kunden so flexibel wie möglich. Daneben sorgen wir kontinuierlich für zusätzliche Kapazitäten."Auch beim Ausblick gebe es keine wirklichen Überraschungen: Im vierten Quartal erwarte Infineon einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro. Aufgrund der Lieferengpässe sollten die Umsätze in den Segmenten ATV und IPC in etwa auf dem Niveau des Vorquartals liegen. Für das Segment CSS werde von einer leicht positiven Umsatzentwicklung ausgegangen. Im Segment PSS werde aufgrund der anziehenden Nachfrage nach Smartphones mit einer deutlichen Umsatzzunahme gerechnet. Die Segmentergebnis-Marge werde bei dem prognostizierten Umsatz voraussichtlich etwa 19 Prozent betragen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei ebenfalls bestätigt worden.Infineon leide unter den widrigen Bedingungen, halte aber weiter dagegen. Für einen Befreiungsschlag würden die vorgelegten Daten nicht ausreichen. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien aber intakt. Solange die charttechnische Unterstützung im Bereich um 31/32 Euro und die 200-Tage-Linie halte, bleibe das Hoch von Anfang April bei 37,31 Euro das nächste Ziel. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link