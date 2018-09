Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,09 EUR -1,86% (07.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,855 EUR +0,43% (10.09.2018, 09:10)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.09.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.In der letzten Woche habe die Infineon-Aktie deutliche Kursverluste von fast zwei Euro bzw. über 8% hinnehmen müssen Damit stehe die entscheidende Haltezone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 20,75 EUR und 20,26 EUR massiv zur Disposition. Ein nachhaltiges Abgleiten unter das zuletzt angeführte Level würde eine Toppbildung komplettieren. Würden Investoren die Höhe des Umkehrmusters ausgehend von der Nackenzone nach unten abtragen, dann ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 15 EUR. Als zusätzliche Warnung würden die Analysten in diesem Zusammenhang die zuletzt ausgeprägten "shooting stars" auf Quartalsbasis verstehen. Drei dieser negativen Candlestickmuster in Serie würden den zunehmenden Kontrollverlust der Bullen signalisieren. Auf dem Weg in die Region des o. g. Kursziels würden das Tief vom Juli 2017 bei 17,83 EUR bzw. die 200-Wochen-Linie (akt. bei 15,99 EUR) wichtige Zwischenhalte definieren.Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit die Risiken betonen. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der in allen von ihnen betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) aktuell "short" positioniert sei. Um das Chartbild aufzuhellen, gelte es schnellstmöglich die eingangs angeführte alte Haltezone bei 20,26/20,75 EUR zurückzuerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.09.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: