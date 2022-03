ISIN Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.03.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Novemberhoch bei 43,84 EUR habe die Infineon-Aktie kräftig Federn lassen müssen. Mit dem jüngsten Verlaufstief (25,69 EUR) aus der Vorwoche sei der Technologietitel allerdings auf einer gleichermaßen spannenden wie auch markanten Haltezone angekommen. Gemeint sei die Bastion aus den verschiedenen Hochs der Jahre 2017/2018 bei gut 25 EUR und dem Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 24,86 EUR). Die auf dieser Basis ausgeprägte weiße Umkehrkerze der letzten Woche wecke also Hoffnungen, dass das Papier inzwischen das Schlimmste überstanden habe. In diesem Kontext zeige auch der MACD mehrere spannende Entwicklungen. Zum einen notiere der Trendfolger mittlerweile historisch niedrig - beispielsweise tiefer als das im Jahr 2020 bzw. 2008/2009 der Fall gewesen sei. Zum anderen generiere der Indikator im Tagesbereich gerade ein neues Einstiegssignal. Per Saldo würden die Tiefs bei rund 30 EUR das nächste Erholungsziel definieren. Die 200-Tage-Linie verlaufe aktuell sogar erst bei 36,04 EUR. Als Stop-Loss auf der Unterseite sei dagegen die o. g. Bastion bei 25 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:27,71 EUR -1,48% (15.03.2022, 08:45)XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:28,015 EUR +0,86% (14.03.2022, 17:36)