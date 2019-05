Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe."Der Blick geht südwärts", in Bezug auf die Infineon-Aktie sei diese Warnung keine Sekunde zu früh gekommen, denn die Auflösung per Abwärtsgaps zweier Innenstäbe habe sich für den Technologietitel als der erwartete Belastungsfaktor erwiesen. Mittlerweile habe der Chipkonzern sogar die seinerzeit angeführte Kernunterstützung in Form der 200-Wochen-Linie bzw. des Erholungstrends seit Ende Oktober (akt. bei 17,56 EUR bzw. 17,61 EUR) preisgeben müssen. Damit müsse die Kursentwicklung der letzten Monate tatsächlich als die seinerzeit diskutierte Bärenflagge interpretiert werden. Unter dem Strich besitze das Chartbild weiterhin ordentlich Schlagseite. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit die Risiken betonen. Hervorheben möchten die Analysten die Trendfolger MACD und Aroon, die jüngst synchrone Ausstiegssignale generiert hätten und somit die Auflösung der o. g. "bearishen" Flagge untermauern würden. Per Saldo müssten Anlegern deshalb einen Stresstest der Haltezone aus dem 2018er-Jahrestief (15,76 EUR) und dem Aufwärtstrend seit Ende 2009 (akt. bei 15,44 EUR) einkalkulieren. Der Stopp für bestehende Shortengagements könne indes auf das Niveau der alten Bastion bei gut 17,50 EUR nachgezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,112 EUR -4,80% (20.05.2019, 17:35)