Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,555 EUR -1,68% (12.11.2020, 12:29)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,565 EUR -0,91% (12.11.2020, 12:14)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (12.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon: Weiteres deutliches Wachstum angekündigt - AktienanalyseDer Chiphersteller Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) hat im vierten Quartal zurück in die Gewinnzone gefunden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzernüberschuss habe bei 109 Mio. Euro gelegen, nach minus 128 Mio. Euro ein Quartal zuvor, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf 2,49 Mrd. Euro geklettert. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) habe gegenüber dem Vorquartal mit 379 Mio. Euro um fast drei Viertel zugelegt. In das Zahlenwerk sei auch der in diesem April übernommene US-Konkurrent Cypress Semiconductor für das gesamte Quartal mit eingegangen. Auf das Gesamtjahr bezogen stehe unter dem Strich allerdings ein Minus: Der Nettogewinn sei um 58 Prozent auf 368 Mio. Euro eingebrochen, während der Umsatz immerhin um sieben Prozent auf 8,57 Mrd. Euro gestiegen sei.Konzernchef Reinhard Ploss habe sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden gezeigt. Infineon habe bewiesen, dass das Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell habe und sich auch in unsicheren Zeiten stetig weiterentwickle, habe der Firmenlenker befunden. Vor allem der Automarkt habe sich seit dem Sommer besser als erwartet erholt. Hinzu komme der beschleunigte Wandel hin zur Elektro-Mobilität, insbesondere in Europa.Für das neue und seit Anfang Oktober laufende Geschäftsjahr 2020/2021 habe Ploss - einschließlich der übernommenen Cypress Technologies - weiteres deutliches Wachstum angekündigt. So solle der Umsatz um rund zwei Mrd. Euro auf 10,5 Mrd. Euro plus/minus fünf Prozent steigen. Und auch die Segmentergebnis-Marge solle mit 16,5 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne klar über dem Vorjahreswert liegen. Gleichzeitig habe Ploss jedoch darauf verwiesen, dass nicht nur das Infektionsgeschehen eine Herausforderung bleibe, sondern auch die geopolitische Lage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: