Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon: Vorsicht empfohlen - AktienanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) gehörte zuletzt zu den Top-Performern im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund seien solide Ergebnisse und ein robuster Ausblick des Halbleiterherstellers Microchip Technology gewesen. Nach Aussage des US-Unternehmens sei der Auftragsbestand für das erste Quartal 2020 deutlich höher als der für das Schlussquartal 2019. Alle wichtigen Absatzmärkte wie die USA, Europa und Asien seien stark, die Nachfrage komme zudem aus mehreren Endmärkten wie Datenzentren, Industrie und Automobilbau. Zudem habe das Unternehmen von hohen Bestellungen im Dezember gesprochen und erwarte nun die Umsätze 2019 am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne - das lasse auch für Infineon hoffen. Allerdings habe Vorstandschef Reinhard Ploss noch im November erklärt, dass der Konzern die weltweit schwache Automobilnachfrage deutlich zu spüren bekomme und man eine Erholung nicht vor der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erwarte.Eine gewisse Portion Vorsicht vor den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals, die am 5. Februar anstehen, kann daher sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:21,76 EUR +1,63% (09.01.2020, 13:59)