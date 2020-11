XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe sich am Freitag auf einem neuen Mehrjahreshoch bei 29,60 Euro aus dem Handel verabschiedet. Im Tagesverlauf habe der Kurs sogar bei 29,76 Euro notiert. Zum Wochenstart dürfte die Infineon-Aktie vorerst eine Verschnaufpause einlegen. Parallel bereite sich Deutschlands größter Chipkonzern auf den nächsten zyklischen Aufschwung in der Halbleiterbranche vor.Bleibe die Marktstimmung weiter gut, sollte das Papier nach einer kurzen Konsolidierung in der Adventszeit weiter Kurs auf die 30-Euro-Marke und mehr nehmen - trotz der mittlerweile recht ambitionierten Bewertung. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten laute 36 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:29,40 EUR -0,51% (30.11.2020, 08:35)