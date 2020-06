Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,77 EUR +3,33% (18.06.2020, 12:23)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,765 EUR +3,15% (18.06.2020, 12:08)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Würden die Bullen bei Infineon nun doch wieder das Kommando übernehmen? Mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 20,50 Euro würde die Infineon-Aktie ein frisches Kaufsignal generieren. Dann würde das Jahreshoch vom 5. Juni bei 21,78 Euro in den Fokus rücken.Es gebe kaum eine Branche, die derart für die technologische Zukunft stehe wie die Chipbranche. Immer mehr elektronische Produkte, das Aufkommen des Internets und die Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche würden Chip-Aktien seit Jahrzehnten zu gefragten Werten machen. Ein Ende dieser Entwicklung sei nicht in Sicht - im Gegenteil. Immer neue Entwicklungen und Trends würden für eine nachhaltig steigende Nachfrage sorgen. Die Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge seien enorm. Infineon sei sehr gut positioniert und sollte mittel- und langfristig weiter von diesen Megatrends profitieren.Kurzfristig dürften Neuigkeiten rund um das Coronavirus, frische Konjunkturzahlen und Analystenstimmen sowie Zahlen der Wettbewerber die Kursentwicklung der Aktie beeinflussen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: