Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,28 EUR -2,33% (08.10.2018, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,305 EUR -2,08% (08.10.2018, 16:17)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (08.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Mehrere Monate sei das Wertpapier im Seitwärtstrend gefangen. Der Aktienkurs habe zwischen dem Hoch bei 25,44 Euro und der Unterstützungszone im Bereich von 21 Euro gependelt. Diese entscheidende Unterstützungszone der letzten Monate sei aber gerissen. Der Trend zeige jetzt abwärts.Die massiven Kursverluste im September seien dabei sowohl charttechnisch als auch fundamental getrieben gewesen. Analysten-Äußerungen zu fallenden Preisen und schwache Prognosen von US-Chip-Konzernen hätten auch Infineon zugesetzt. Hinzu sei die Schwäche des Automobilsektors im Rahmen des Dieselskandals gekommen.Vom Tief bei 18,32 Euro sei es in den letzten Wochen zwar wieder aufwärts gegangen - doch in der Nähe der alten Unterstützungszone von 21 Euro sei die Luft raus gewesen. Ein Test des Tiefs sei charttechnisch jetzt möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: