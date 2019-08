Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,042 EUR -1,17% (28.08.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,102 EUR -1,05% (28.08.2019, 09:30)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibe das Top-Thema an den Kapitalmärkten. Das Wechselspiel der beiden größten Volkswirtschaften dürfte noch eine Weile weitergehen und damit auch die Entwicklung der Infineon-Aktie beeinflussen. Ein kurzfristiger Richtungsentscheid stehe bevor. Die Aktie hänge aber noch im kurzfristigen Abwärtstrend fest.Die direkten Auswirkungen des Handelsstreits seien für Infineon eher niedrig. Denn die (Straf-)Zölle auf die Produkte des DAX-Konzerns seien überschaubar. Die aktuelle Entwicklung könnte sich aber weiter negativ auf die weltweite Konjunktur auswirken. Das gelte besonders für die Halbleiterbranche, deren globale Vernetzung im Vergleich zu anderen Industrien deutlich höher sei.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien aber intakt und die langfristige Wachstumsperspektive sei weiterhin gut. Für das Geschäftsjahr 2019 rechne der Halbleiterkonzern auf Basis der abgeschlossenen ersten drei Quartale und der Erwartung für das vierte Quartal weiter mit einem Umsatzanstieg von fünf Prozent auf 8,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,6 Milliarden Euro). Die Segmentergebnis-Marge werde voraussichtlich 16 Prozent betragen.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.