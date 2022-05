Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe in der Vergangenheit gezielt in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiert und dürfte vorerst auf Wachstumskurs bleiben. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele diese Aussichten nicht wider - trotz aller Inflations- und Zinssorgen. Zum diesem Schluss würden auch immer mehr Analysten und Investoren kommen. Der Startschuss für eine Gegenbewegung scheine gefallen.Die Infineon-Aktie habe in den vergangenen Wochen mehrfach die charttechnische Unterstützung im Bereich der 26-Euro-Marke getestet - mit Erfolg. Mit dem allgemeinen Stimmungsumschwung bei den Technologiewerten habe sich der Kurs in den letzten Tagen von diesem Niveau sogar wieder lösen können.Fakt sei: Der DAX-Konzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Chips. Die Trends rund um Elektrifizierung sowie Digitalisierung, etwa in der Automobilbranche, würden für prall gefüllte Auftragsbücher sorgen. Die Investitionen in neue Produktionsstätten würden sich bezahlt machen, sodass der Konzern die Lieferkettenprobleme vergleichsweise gut meistern dürfte.Ausgebaute Kapazitäten sowie Förderprogramme der EU dürften dem Chipkonzern den Rücken stärken, stimme Dirk Schlamp von der DZ BANK zu. Besonders das neue Werk im österreichischen Villach werde sich wegen der steigenden Nachfrage nach Leistungshalbleitern lohnen, sei der Analyst überzeugt. Er habe seine Kaufempfehlung mit Ziel 36 Euro daher bestätigt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link