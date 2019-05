Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen für das Q2 2018/19 (31.03.) seien überwiegend wie erwartet ausgefallen bzw. hinsichtlich des Gesamtsegmentergebnisses besser als erwartet. Nachdem der Chiphersteller Ende März seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zum zweiten Mal in Folge gesenkt habe, sei dieser nun bestätigt worden. Für das laufende Quartal stelle Infineon eine weiter sinkende Wachstumsdynamik beim Umsatz sowie einen erneuten Margenrückgang in Aussicht, was aber von Friebel erwartet worden sei.Laut Konzernchef Reinhard Ploss sei der Boom erst einmal vorbei und die Nachfragedynamik habe sich abgeschwächt, weshalb Ende März die Jahreszielsetzungen reduziert worden seien. An den Zukunftsinvestitionen halte Infineon aber weiterhin fest, da die langfristigen Perspektiven in den Zielmärkten wie Elektromobilität, automatisiertes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und mobile Kommunikation laut eigenen Aussagen "hervorragend" seien. Friebel behalte seine Ende März gesenkten EPS-Erwartungen (EPS 2018/19: 0,82 Euro; EPS 2019/20e: 0,96 Euro) bei.Unter Berücksichtigung der langfristig positiven Wachstumsaussichten (z.B. stetig wachsende Zahl an Halbleitern bzw. steigender Wert der Halbleiter in Fahrzeugen - insbesondere bei E-Fahrzeugen) erhöht Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, das Kursziel von 22 Euro auf 24 Euro und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Infineon-Aktie. (Analyse vom 07.05.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: