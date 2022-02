XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Ein starkes erstes Quartal und der schwache Euro würden beim deutschen Halbleiter-Konzern für noch mehr Optimismus sorgen. Infineon habe in der vergangenen Woche bei der Zahlenvorlage seine Planvorgaben für Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 (30. September) angehoben. Die Aktie sei trotzdem zurückgefallen.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht und sollte die Lieferkettenprobleme gut managen können. Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre dürften sich hier bezahlt machen. Anleger sollten sich von der jüngsten Kursentwicklung nicht aus der Ruhe bringen lassen. In einem halbwegs stabilen Umfeld im Technologiesektor sollte die Infineon-Aktie die 40-Euro-Marke im Jahresverlauf wieder ins Visier nehmen und auch überwinden, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:32,96 EUR -3,12% (07.02.2022, 12:21)