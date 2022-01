Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (13.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Ein besser als erwartet ausgefallenes Quartal und ein guter Ausblick vom weltgrößten Chipauftragsfertiger Taiwan Semiconductor (TSMC) sorge bei Infineon in einem verhaltenen Marktumfeld für Rückenwind. Die leichte Kurszielanhebung der Credit Suisse passe ebenfalls ins positive Bild.Die hohe Nachfrage nach Halbleitern für Smartphones, Laptops und anderen technischen Geräten habe TSMC im Schlussquartal zu einem Rekordgewinn verholfen. Auch die Prognose für den Auftakt des neuen Jahres könne überzeugen und untermauere den starken Zyklus in der Branche. TSCM gehe davon aus, dass die Chipknappheit auch in diesem Jahr andauern werde. Die Auftragsbücher seien entsprechend voll. Um die Nachfrage bedienen zu können, wolle der Konzern in neue Technologien und neue Fabriken investieren.Auch der Infineon-Konzern nehme Geld in die Hand: "Wir investieren deutlich mehr, um die Wachstumschancen zu nutzen. Unsere Fertigungskapazitäten bauen wir weiter aus - sowohl bei Silizium als auch bei den Verbindungshalbleitern Siliziumkarbid und Galliumnitrid", so Vorstand Reinhard Ploss bei der Vorlage der Jahreszahlen."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Befeuert durch den anhaltend hohen Bedarf an Halbleitern für die energieeffiziente und vernetzte Welt dürfte 2022 ein weiteres starkes Jahr für Infineon werden.Bis zu dem Termin dürften die Zahlen der Wettbewerber und frische Analystenstimmen die Entwicklung der Aktie beeinflussen. Passend dazu habe die Credit Suisse ("outperfromer") heute das Kursziel von 47,40 auf 48,20 Euro angehoben."Der Aktionär" hält ebenfalls an seiner grundlegend positiven Einschätzung und dem Kursziel von 48 Euro fest, so Michael Schröder. (Analyse vom 13.01.2022)Mit Material von dpa-AFX