Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Kurzfristig spüre der deutsche Halbleiter-Konzern den gesamtwirtschaftlichen Gegenwind und dürfte dabei auch unter einer gewissen Margenschwäche leiden. Analysten hätten im Vorfeld der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 ihre Gewinnschätzungen und Kursziele leicht angepasst, würden aber immer noch deutliches Kurspotenzial sehen. Die mittel- und langfristigen Perspektiven seien nach wie vor intakt."Der Aktionär" sei weiter überzeugt von den mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten. Risikobewusste Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau weiter einen Fuß in die Tür stellen, sollten sich aber im Vorfeld der Zahlen auf eine volatile Kursentwicklung einstellen. Neben der eigenen operativen Entwicklung könnten frische Analystenstimmen, Zahlen der Wettbewerber und natürlich die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China die kurzfristige Kursentwicklung beeinflussen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2019)