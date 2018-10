Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,92 EUR +1,79% (01.10.2018, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,92 EUR +1,50% (01.10.2018, 11:55)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Halbleiter-Konzern gelte als einer der Profiteure der langfristigen Wachstumstrends den adressierten Absatzbranchen. Die Infineon-Aktie sei jedoch im schweirigen Marktumfeld zuletzt unter eine wichtige Unterstützung gerutscht. Biete der Kursrutsch also eine Chance?Dem Vernehmen nach habe der Chiphersteller bisher noch keine gravierenden negativen Einflüsse durch den Handelskrieg zu spüren bekommen. Auch wenn die jüngsten Marktdaten für europäische Halbleiterwerte eher gemischt ausgefallen seien, scheine die Geschäftsdynamik bei Infineon weiter hoch. Die Prognose für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (ende am 30. September) sollte also erreicht werden können. Zumal auch die Wechselkursthematik dem DAX-Konzern in die Karten spiele."Der Aktionär" bestätige seine Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie und erwarte eine zeitnahe Rückeroberung der 21-Euro-Marke, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: