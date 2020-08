Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Dass Technologiewerte in diesem Jahr zu den Favoriten bei den Anlegern zählen würden, stehe außer Frage, allein beim Tempo der Rally lägen die deutschen Aktien größtenteils hinter ihren US-Pendants zurück. Gerade im Chip-Sektor scheine sich aber eine neue Aufwärtswelle anzubahnen, wovon auch Infineon profitierten werde.Infineon-Fans dürfe man wegen der relativ hohen Schwankungsbreite der Aktie durchaus als nervenstark beschreiben. In den letzten 20 Jahren sei zwischen DAX Highflyer und Fast-Pleite so ziemlich alles dabei gewesen, was Anleger so an der Börse erleben könnten. Auch in diesem Jahr hätten die Münchner bereits die beiden Seiten ihres Börsengesichts mit Tiefstkursen von rund zehn Euro Mitte März und dem Jahreshoch im Juli bei 23,20 Euro gezeigt.Aus charttechnischer Sicht nähere sich der DAX-Titel in einer bullischen Konsolidierungsformation mit großen Schritten dem bisherigen Jahreshoch. Dadurch würden sich jetzt die Chancen erhöhen, dass es im Rahmen des großen Terminverfalls von Aktienoptionen und -indices Mitte September zu einem Test der Hochpunkte aus den Jahren 2017/18 um 25,50 Euro komme.Komme es bei 25,50 Euro dagegen zu einem deutlichen Abverkauf, wäre das übergeordnete bullische Szenario zunächst hinfällig.Infineon gehöre auf Zwölf-Monats-Sicht zu den Top 3 im DAX. Aktuell bahnt sich eine größere charttechnische Wendeformation in der Aktie an, die zu deutlich höheren Kursen führen könnte, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link