Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,35 EUR +3,43% (02.08.2021, 15:09)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,38 EUR +3,87% (02.08.2021, 14:55)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (02.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Geschäfte des Chipriesen würden derzeit auf vollen Touren laufen. Zum zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) habe Infineon nicht nur weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verkünden, sondern auch seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 zum zweiten Mal leicht anheben können. Am morgigen Dienstag (3. August) präsentiere der Konzern seine Zahlen für das Q3.Vor allem im wichtigen Automobilgeschäft habe Infineon zuletzt klar zugelegt. Im vergangenen Jahr habe der Konzern dort die Folgen der Corona-Krise zu spüren bekommen. Sorgen würden aktuell hingegen die angespannten Lieferketten bereiten.Im abgelaufenen dritten Quartal erwarte Ploss einen Umsatz von 2,6 bis 2,9 Mrd. Euro (Q2: +3,0 Prozent auf 2,7 Mrd.). Bestehende Liefereinschränkungen würden das Umsatzwachstum aber etwas belasten. So würden die bestehenden Liefereinschränkungen das Umsatzwachstum dämpfen, u.a. aufgrund der zwischenzeitlichen Abschaltung der Fertigungsanlagen in Austin (US-Bundesstaat Texas). Hinzu kämen die knappen Kapazitäten bei Auftragsfertigern. Die Segmentergebnis-Marge werde dennoch bei 18 Prozent gesehen.Analysten würden für das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatz von im Schnitt rund 2,8 Mrd. Euro rechnen, was einem Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorquartal entsprechen würde. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) sähen sie bei 497 Mio. Euro. Unter dem Strich dürfte mit 261 Mio. Euro deutlich mehr Gewinn hängen bleiben als im Vorquartal.DER AKTIONÄR halte auch einen Tag vor den Q3-Zahlen an seinem positiven Fazit fest: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die charttechnische Unterstützung im Bereich um 31/32 Euro und die 200-Tage-Linie sei verteidigt worden. Würden Zahlen und Ausblick passen, sollte die Infineon-Aktie wieder das Hoch von Anfang April bei 37,31 Euro ansteuern. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot mit Hebel auf steigende Kurse, so der Experte Michael Schröder. (Analyse vom 02.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link