13,392 EUR -6,83% (27.03.2020, 17:35)



13,13 EUR -9,24% (27.03.2020, 22:26)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (29.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe einen Millionenauftrag zur Lieferung von Teilen für Beatmungsgeräte erhalten. Bei dem Großauftrag gehe es um 38 Mio. Leistungshalbleiter zur Steuerung von Elektromotoren, die in den kommenden drei bis sechs Monaten geliefert werden sollten. Das Volumen liege dem Vernehmen nach im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Zum Auftraggeber habe es von Infineon nur geheißen, dass es sich um einen weltweit führenden Produzenten von Beatmungsgeräten handle. Dessen normales Bestellvolumen habe sich mit der Order verachzigfacht. Wie viele Geräte sich mit den Chips bauen lassen würden, habe Infineon nicht verraten. Es würden jedoch mehrere pro Gerät verwendet.Es gebe aber also auch Geschäftsfelder von Infineon, die sich in den aktuellen Marktturbulenzen relativ gut halten würden. Insgesamt leide der Konzern jedoch unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Der deutsche Chiphersteller habe in der vergangenen Woche daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen. Die konkreten negativen Effekte seien aktuell nicht verlässlich zu quantifizieren. Langfristige Wachstumstreiber wie Elektromobilität, Internet der Dinge oder Erneuerbare Energien würden allerdings intakt bleiben.Die Infineon-Aktie habe sich in der abgelaufenen Woche besonders volatil gezeigt. Kein Wunder: Aktien aus der Chipbranche würden in der Regel als sehr schwankungsanfällig gelten. In Phasen rascher und hoher Kursverluste würden sich Investoren bevorzugt von solchen volatilen Titeln trennen, um die Risiken im Portfolio zu minimieren. Entsprechend hoch würden dann die Kursgewinne in Phasen der Erholung ausfallen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link