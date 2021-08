Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,29 EUR -0,33% (03.08.2021, 11:57)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,13 EUR -0,84% (03.08.2021, 11:42)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (03.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF), senkt aber das Kursziel von 38 auf 36,50 Euro.Obwohl die Q3-Ergebnisse des deutschen Halbleiter-Konzerns im Rahmen des eigenen Ausblicks gelegen hätten, habe der durch Einschränkungen in zwei Werken zusätzlich belastete Lieferengpass Infineon merkbar getroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Konkurrenten hätten deutlich höhere Wachstumsraten und damit vermutlich auch Marktanteilsgewinne erzielen können. Nichtsdestotrotz sollte es sich um vorübergehende Effekte handeln. Infineon bleibe auf einem profitablen Wachstumskurs und arbeite daran, die Kapazitäten deutlich auszuweiten.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 38 auf 36,50 Euro reduziert. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: