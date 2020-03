Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,998 EUR +0,86% (03.03.2020, 08:55)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,616 EUR -0,95% (02.03.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Coronavirus bleibe an der Börse das Top-Thema. Bei Infineon würden sich die Käufer zurückmelden. Aber: "Wirtschaftliche Folgen und Auswirkungen auf unsere Lieferketten oder unseren Geschäftsausblick können wir derzeit noch nicht abschätzen", so Gregor Rodehüser, Sprecher Markets & Business Development, gegenüber dem "Aktionär".Infineon habe bereits auf das Coronavirus reagiert: "Neben umfassenden Präventionsmaßnahmen und medizinischen Beratungsangeboten gelten bei Infineon umfassende Reiserichtlinien für China, Korea und Teile Italiens", so Rodehüser. "In China arbeiten mehr als 500 Mitarbeiter derzeit weitgehend von zu Hause aus." Zudem habe der deutsche Chiphersteller in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der relevanten Behörden und Instituten Vorkehrungen getroffen, um je nach weiterer Entwicklung einen möglichst reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, so der Konzernsprecher.Doch die Produktion laufe und alle weltweiten Fertigungsstandorte von Infineon seien in Betrieb. Eine detaillierte Prognose sei zur Stunde nur schwer möglich. Frische Analysteneinschätzungen seien derzeit daher auch Mangelware. Kurzfristig überwiege die Unsicherheit. Die mittel- und langfristigen Wachstumstreiber seien jedoch intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: