Die Sorgen vor einer durch den Handelskonflikt ausgelösten wirtschaftlichen Abkühlung sei am Markt jedoch die klar vorherrschende Angst. Die Erwartungen an eine Nachfrageerholung im zweiten Halbjahr seien nach den neuen Zöllen niedriger.



Langfristig bleibt Infineon aufgrund seiner führenden Rolle auf zahlreichen Zukunftsmärkten jedoch eine solide Investition, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon schlage sich trotz des schwachen Gesamtmarktes gut und habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Jetzt hänge alles davon ab, ob eine Nachfrageerholung tatsächlich komme. Nach der Erhöhung der US-Zölle würden Anleger dies deutlich pessimistischer sehen. Die Aktie verliere im frühen Handel über drei Prozent.Im Vergleich zum Vorjahr habe Infineon im dritten Quartal die Erlöse um vier Prozent auf rund 2,02 Milliarden Euro steigern können. Zum Vorquartal habe der Chiphersteller immerhin noch ein Plus von zwei Prozent verzeichnet und damit im Rahmen der eigenen Erwartungen gelegen. Infineon habe dabei auch vom stärkeren US-Dollar profitiert.Das operative Ergebnis sei im Jahresvergleich jedoch um elf Prozent auf 317 Millionen Euro zurückgegangen. Zum Vorquartal habe ein Minus von fünf Prozent zu Buche gestanden, auch weil Infineon Kosten für frühere Übernahmen, unter anderem des US-Konzerns International Rectifier, habe verbuchen müssen. Analysten hätten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.Unter dem Strich habe Infineon im dritten Quartal 224 Millionen Euro verdient. Der Überschuss sei damit im Jahresvergleich um 17 Prozent und zum Vorquartal um drei Prozent gesunken. Aufgrund der teils starken Schwankungen würden Geschäftszahlen in der volatilen Chipbranche jedoch üblicherweise mit dem Vorquartal verglichen.In der Sparte mit Chips für die Autoindustrie (ATV), die fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmache, habe Infineon mit einem Zuwachs von sechs Prozent zum Vorjahr das größte Wachstum verzeichnet. Allerdings sei die Steigerung zum Vorquartal mit nur einem Prozent gering ausgefallen.In der Sparte IPC, die Chips für die Industrie liefere, habe sich die deutlich gestiegene Nachfrage in den Bereichen Fotovoltaik und Wind als Treiber erwiesen. Der Umsatzanstieg in der PMM-Sparte habe laut Mitteilung an der saisonal steigenden Nachfrage nach Chips für mobile Endgeräte gelegen. In der PMM-Sparte sei unter anderem das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets gebündelt.Obwohl die Flaute an den Automärkten und das schwächere Wachstum in China auch am DAX-Konzern nicht spurlos vorbeigehen würden, habe sich Vorstandschef Reinhard Ploss zufrieden gezeigt. Der Manager habe die im März gekappte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 (per Ende September) bestätigt."Die strukturellen Treiber in unseren Zukunftsmärkten sind intakt und die langfristige Wachstumsperspektive ist weiterhin gut", habe Ploss erklärt. Infineon plane deshalb weiter Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, unter anderem für den Ausbau der Fertigungskapazitäten.Infineon bleibe stark konjunkturabhängig, könne jedoch von einem starken Dollar profitieren. Mit der Einführung von US-Strafzöllen von zehn Prozent auf chinesische Einfuhren von 300 Milliarden Dollar werde die Konjunktur geschwächt und der Dollar gestärkt.