Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,405 EUR +1,09% (14.06.2021, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,315 EUR +1,02% (14.06.2021, 09:06)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (14.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Aufgrund der guten Entwicklung in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (30. September) und der weiterhin starken Dynamik des Halbleitermarkts habe der DAX-Konzern Anfang Mai seine Jahresprognosen erneut gesetzt. Die Infineon-Aktie sei im Anschluss dennoch erst auf Tauchstation gegangen. Doch inzwischen seien die Bullen wieder am Drücker."Der Halbleitermarkt boomt, Elektronik zur Beschleunigung der Energiewende und für die Arbeit und das Leben zuhause bleibt sehr gefragt. Der Digitalisierungsschub hält an", so Vorstand Reinhard Ploss bei der Vorlage der Q2-Zahlen Anfang Mai.Im laufenden dritten Quartal rechne Ploss mit einem Umsatz zwischen 2,6 und 2,9 Mrd. Euro (Q2: +3,0 Prozent auf 2,7 Mrd.). Bestehende Liefereinschränkungen würden das Umsatzwachstum aber etwas belasten. Die Segmentergebnis-Marge werde dennoch bei 18 Prozent gesehen."In den meisten Anwendungsfeldern übersteigt der Bedarf das Angebot deutlich. Die Werke von Infineon laufen auf Hochtouren und wir investieren weiter in zusätzliche Kapazitäten", halte der Konzernchef dagegen. "Engpässe sehen wir in jenen Segmenten, in denen wir Chips von Auftragsfertigern beziehen, insbesondere bei Mikrocontrollern für das Auto und IoT-Produkten. Wir setzen alles daran, unsere Kunden in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen".DER AKTIONÄR ist zuversichtlich, dass Infineon operativ auf Kurs bleibt und der DAX-Titel in den nächsten Wochen Kurs auf das Mehrjahreshoch bei 37,31 Euro nehmen wird, so der Experte Michael Schröder. (Analyse vom 14.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link