Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Alexander Duval sei bislang einer der größten Optimisten bei Infineon gewesen. Doch nun habe der Analyst von Goldman Sachs sein Kursziel für die Aktie es heimischen Chipriesen von 52,50 auf 42,50 Euro gesenkt. Tammy Qiu von Berenberg halte dagegen an dem Fairen Wert bei 48 Euro fest. Am Ende hätten beide Experten ihre Kaufempfehlung aber bestätigt.Angesichts des derzeit unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds habe Goldman-Stratege Duval im Rahmen einer Studie seine Erwartungen für Werte aus der europäischen Technologiebranche überprüft. Im Chipbereich gehe er selektiv vor, die Abhängigkeit von der Ukraine und Russland sei hier gering. Das Kursziel für die Infineon-Aktie habe er dennoch gesenkt. Als Grund führe der Experte die zuletzt rückläufige Branchenbewertung an. Am Ende sehe Duval aber immer noch über 40 Prozent Kurspotenzial für den DAX-Titel.Berenberg habe die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Engpässe im Halbleiterbereich dürften bis ins Jahr 2023 fortdauern, so Analystin Tammy Qiu. Die Kundennachfrage in der Chipindustrie dürfte vorerst weiter stark bleiben. Die Lagerbestände dürften sich stabilisieren, aber nicht signifikant steigen. Zudem seien weitere Kapazitätserweiterungen geplant. Unter den großen Chipherstellern und Industrieausrüstern empfehle sie daher weiter auch die Infineon-Aktie.Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Die Orderbücher bei Infineon seien prall gefüllt. Nach dem jüngsten Rücksetzer werde die Aktie mit einem vergleichsweise günstigen 2022er KGV von 20 bewertet. Der scharfe Abwärtstrend seit Jahresanfang sei gestoppt worden - zumindest vorerst. Die Aktie dürfte nun - ebenso wie der Gesamtmarkt - eine Verschnaufpause einlegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link