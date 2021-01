Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon habe es in den ersten Wochen des neuen Jahres bereits eine Reihe von Kurszielanpassungen gegeben. Angesichts der guten Daten einiger Wettbewerber würden die Analysten insgesamt optimistischer für den heimischen Chipriesen. Die Nachfrage scheine ungebrochen. Frische Zahlen von Infineon gebe es am kommenden Donnerstag (4. Februar).Chiphersteller STMicroelectronics habe im abgelaufenen Quartal gut verdient und rechne mit einer anhaltend guten Nachfrage auch zu Jahresbeginn. Die Bruttomarge solle mit 38,5 Prozent etwas besser ausfallen als erwartet. Sie gebe an, wie viel vom Verkaufspreis nach Abzug der Herstellungskosten übrigbleibe und sei in der Branche ein viel beachtetes Maß, weil sie Aufschluss über den Preisdruck gebe. Bei Wettbewerber Infineon sei die Bruttomarge im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres von 27,0 Prozent im Vorquartal auf 31,8 Prozent gestiegen.STMicroelectronics sei wie auch Infineon stark bei Chips für die Autoindustrie und profitiere von der unerwartet hohen Nachfrage - der weltweite Automarkt habe sich nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr schneller erholt als gedacht. Hintergrund: Die Coronakrise beschleunige die Digitalisierung, was längst die gesamte Halbleiterbranche antreibe. Zudem profitiere Infineon von dem Megatrend Elektromobilität. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, sogenannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese böten im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit. Das sorge für mehr Reichweite bei den Autos.Frische Zahlen von Infineon gebe es offiziell am 4. Februar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 erwarte der Konzern bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 einen Umsatz von zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro. Im Automotive-Bereich werde mit einem Umsatzanstieg um einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Bei den übrigen Segmenten sollte der Umsatz jeweils gegenüber dem Vorquartal in etwa unverändert bleiben. Die Segmentergebnis-Marge werde in der Mittel der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 16 Prozent betragen.Kurzfristig dürfte sich die Infineon-Aktie passend zum Gesamtmarkt zwar recht volatil zeigen. Mittelfristig habe sich an den guten Aussichten bei dem Chiphersteller allerdings nichts geändert. Eckdaten zu Q1 und zum laufenden Geschäftsjahr 2020/21 dürften für frische Impulse sorgen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link