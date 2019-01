Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Handelskrieg und mögliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft seien aktuell in aller Munde. Nun komme wieder Bewegung in die Sache. Im Streit zwischen China und den USA würden sich für kommende Woche die ersten direkten Verhandlungen seit der Ankündigung eines "Waffenstillstands" Anfang Dezember abzeichnen. Eine US-Delegation werde am Montag zu zweitägigen Gesprächen in Peking erwartet. DAX und Co würden in einer ersten Reaktion erleichtert reagieren. Die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte dürften zu einer Gegenbewegung starten.Bei den Gesprächen gehe es darum, wie der von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping Anfang Dezember angekündigte Kompromiss für den Handelsstreit konkret aussehen solle. Die beiden hätten Anfang Dezember am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires einen "Waffenstillstand" bis Anfang März vereinbart. Bis dahin solle eine angekündigte Erhöhung der Zölle auf Waren im Wert von 200 Mrd. USD von derzeit 10 auf 25% ausgesetzt bleiben.Die Verunsicherung durch mögliche Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China auf die globale Konjunktur sei weiterhin Gift für die Börsen. Vor allem die heimischen Technologiewerte wie AIXTRON, Infineon und Siltronic stünden in diesem Umfeld im Fokus. Bisher sei jeder Versuch einer Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste der letzten Wochen umgehend wieder abverkauft worden. Dabei seien die Aussichten für die drei Konzerne alles andere als schlecht.Gehe es nach Siltronic Finanzchef Rainer Irle, sei der Waferhersteller weiter auf Kurs. Seinen Aussagen zufolge sei die Nachfrage nach Wafern weiter auf einem hohen Niveau. In Sachen Preisentwicklung habe sich der Vorstand ebenfalls weiter zuversichtlich gezeigt. Die Aussichten bei Siltronic seien also nicht so schlecht, wie es der Kursverlauf zuletzt aufzeige. Liege der Finanzvorstand mit seiner Einschätzung nicht komplett daneben, dann sollte die mit einem KGV von 5 günstig bewertete Aktie bei einer überfälligen Gegenbewegung von DAX und Co zu den Leadern gehören. In einem ersten Schritt müsse dazu zunächst die 70-Euro-Marke überwunden werden. Als nächstes Ziel warte dann weiter die 90-Euro-Marke.Auch die Infineon-Aktie habe sich den Sorgen um schwächelnde Absätze in der Halbleiterbranche zuletzt nicht entziehen können. Insgesamt würden die Einschätzungen der Analysten aber ein bullishes Bild zeigen. Von 29 Experten-Einstufungen würden 22 Analysten "buy"-Empfehlung aussprechen - fünf Experten würden zum "Hold" der Aktie raten. Nur zwei Analysten würden sie auf die "sell"-Liste setzten. Auch hier scheine eine Gegenbewegung mehr als überfällig. Das erste Ziel liege hier bei 19 Euro.Nicht vergessen: Wer auf der Long-Seite agieren will, sollte die Positionen mit einem engen Stopp absichern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Infineon-Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.