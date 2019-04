Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon Technologies gebe es eine Reihe von möglichen Impulsgebern. Neben einer Einigung im Handelsstreit, guten Zahlen und Ausblicken von Wettbewerbern und positiven Analystenstimmen stehe aber vor allem die eigene operative Entwicklung im Fokus. Am 7. Mai gewähre der DAX-Konzern einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018/19.Für das laufende zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (ende am 30. September) sollten Umsatz und Ergebnis bei Infineon im Rahmen der Erwartungen liegen. Der Umsatz sollte auf dem Niveau des ersten Quartals herauskommen, die Segmentergebnismarge 16 Prozent betragen. Der Aktionär erwarte bei Erlösen von 1,962 Milliarden Euro (Q1: 1,97 Milliarden Euro) ein EBIT von 308,5 Millionen Euro (359 Millionen Euro) einen Gewinn je Aktie von 0,22 Euro (0,24 Euro).Im Gesamtjahr plane der Vorstand nach der Prognoseanpassung Ende März mit einem Umsatz von 8,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,6 Milliarden Euro) - plus oder minus zwei Prozent. Dabei werde weiterhin ein künftiger Euro/Dollar-Wechselkurs von 1,15 unterstellt. Die Segmentergebnismarge werde bei 16 Prozent gesehen. Damit könnte am Ende des Fiskaljahres ein nahezu unveränderter Gewinn je Aktie von 0,91 Euro zu Buche stehen. Der Aktionär zeige sich hier bereits etwas optimistischer.Auf Jahressicht sind weiter steigende Kurse in Richtung 25,00 Euro zu erwarten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link