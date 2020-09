Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,35 EUR +0,41% (18.09.2020, 09:52)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,36 EUR +1,14% (18.09.2020, 09:39)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die ungebrochene Nachfrage nach Technologiewerten habe die Aktien von Infineon in dieser Woche auf ein neues Mehrjahreshoch getrieben. Die Papieren hätten am Mittwoche ein Hoch bei 24,87 Euro erreicht. Gehe es nach den Analysten, ende die Aufwärtsbewegung in diesem Bereich. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege derzeit bei 24,35 Euro.An der Börse gebe es stets ein Wechselspiel zwischen Bulle und Bär. Ein Blick auf den Chart zeige, dass bei der Infineon-Aktie zuletzt die Bullen am Drücker gewesen seien. Die sogenannte "V-Formation" im Chart spreche dabei sogar für neue Verlaufshochs, also auch einen Anstieg über das Mehrjahreshoch vom 25. Juni bei 25,76 Euro.Zuletzt habe eine Reihe von Analysten ihre Einschätzung überarbeitet und das Kursziel leicht angehoben. Wie immer gebe es Experten, die besonders bullish gestimmt seien: Der größte Bulle sei Jerome Ramel von der BNP Paribas. Er sehe die Aktie des Chipriesen erst bei 30 Euro fair bewertet. Auf der anderen Seite stehe Achal Sultania von der Credit Suisse, dessen Kursziel bei 19,20 Euro liege."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass die Aktie in den nächsten Tagen Kurs auf die 25-Euro-Makre nehmen wird. Charttechnische Unterstützungen warten bei 23,30 Euro (kurzfristiger Aufwärtstrend), 22,35 und 21,00 Euro (horizontale Unterstützungen) und 18,67 Euro (Verlaufstief vom 15. Juni), so Michael Schröder. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link