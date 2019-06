Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Investoren hätten enttäuscht reagiert. Analysten hätten sich skeptisch gezeigt. Die Aktie sei tief gefallen. Die Übernahmepläne von Infineon seien am Markt nicht wirklich gut angekommen. Zu teuer, habe der Tenor auf dem Parkett gelautet, vor allem in der gegenwärtigen Marktphase. Infineon-Chef Reinhard Ploss habe dagegen gehalten und den kostspieligen Deal rechtfertigt - und dürfte am Ende Recht behalten.In den vergangenen Jahren habe Infineon vor allem auf Wachstum aus eigener Kraft gesetzt und dabei viel Geld in den Ausbau eines Werks in Österreich gesteckt. Nun wolle der Chiphersteller für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen. Durch den Zukauf würde der DAX-Konzern weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern aufsteigen - und die Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt werden."Die geplante Übernahme von Cypress ist ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon", so Vorstand Reinhard Ploss. Dem Vernehmen nach habe es nur wenig geeignete Objekte gegeben. Mit den US-Amerikanern würden die Münchner Zugriff auf wichtige Kommunikationschips für die vernetzte Welt und auf stark gefragte Mikrocontroller erhalten - und spare sich damit die Kosten und die Zeit, diese selber zu entwickeln. Am Ende dürfte der Konzernchef seinem Ziel näherkommen, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben.Die Technologieportfolios beider Gesellschaften würden sich ergänzen und großes Potenzial in wachstumsstarken Zielmärkten Automotive, Industrie und Internet der Dinge (IoT) eröffnen, argumentiere der Infineon-Vorstand. Kritiker würden dagegen halten und fehlende Einsparmöglichkeiten bemängeln, eben weil sich die Konzerne so gut ergänzen würden. "Wir verantworten die Zukunft der Firma. Da muss man auch mal einen Schritt tun, der Gegenwind hervorruft", werde der Konzernchef zitiert.Die ersten Beiträge würden aber erst im Jahr 2020 erwartet. Die volle Wirkung dürfte sich erst im Jahr 2022 und darüber hinaus entfalten. Dazu kämen erhebliche Umsatzsynergien von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro, die sich aber auch erst zwischen 2025 und 2028 einstellen dürften. Keine leichte Aufgabe, in Zeiten wie diesen Investoren und Analysten von Wachstumschancen in der fernen Zukunft zu überzeugen.Dabei habe Ploss schon bewiesen, dass er Übernahmen in den USA könne. Als der Chiphersteller 2015 International Rectifier aus Kalifornien für drei Milliarden Dollar übernommen habe, sei zunächst auch der hohe Preis beklagt worden und der Kurs sei gefallen. Doch die Integration sei erfolgreich verlaufen, der Infineon-Kurs habe sich in der Spitze verdoppelt."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Die Synergie-Prognose vom Vorstand klinge auf den ersten Blick realistisch. Würden die US-Behörden den Deal durchwinken und gehe der Übernahmeplan auf, dürfte der Konzern mittelfristig operativ profitieren - und die Aktie deutlich höher notieren.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2019)