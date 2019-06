Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.06.2019/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Strategisch ergebe die Übernahme von Cypress Semiconductor sehr viel Sinn, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Infineon verstärke sich in zukunftsträchtigen Wachstumsfeldern, wie Bauteilen für untereinander kommunizierende Geräte und Maschinen (Internet of Things) oder Assistenzsystemen im Automobilbereich. Der Preis sei aber mit dem 4,5-fachen des Jahresumsatzes zumindest sportlich. Dies gelte insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die globale Halbleiternachfrage aktuell u.a. aufgrund nachlassenden Wachstums in China gerade rückläufig sei und es offen sei, wann es wieder aufwärts gehe. Andererseits sei es gerade deshalb auch wichtig, zukunftsträchtige Wachstumsfelder zu erschließen und auszubauen. Infineon müsse jedoch die versprochenen Synergien auch liefern.Unter Berücksichtigung des deutlich reduzierten Bewertungsniveaus stuft Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse die Infineon-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch bei einem unveränderten Kursziel von 19 Euro. (Analyse vom 04.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Infineon AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Infineon-Aktie: