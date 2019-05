Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,38 EUR +0,60% (22.05.2019, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,346 EUR +0,22% (22.05.2019, 13:46)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Chiphersteller stehe unter Druck. Vorstand Reinhard Ploss kämpfe an vielen Fronten gleichzeitig. Die allgemein nachlassende Nachfrage in der Chipbranche werde durch zunehmende Konjunktursorgen befeuert. Der Zollstreit mit seinen ganzen Ausuferungen trage nicht wirklich zu einer Entlastung bei. Das zeige sich insbesondere im aktuellen Kursverlauf der Infineon-Aktie.Die direkten Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China seien für Infineon zwar niedrig. Die (Straf-)Zölle auf die direkten Produkte seien für den Halbleiter-Konzern überschaubar. Die aktuelle Entwicklung könnte sich allerdings weiterhin negativ auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung rund um den Globus auswirken. Das gelte besonders für die Halbleiterbranche, deren globale Vernetzung im Vergleich zu anderen Industrien deutlich höher sei. Das bekomme auch Infineon zu spüren. Infineon habe die Prognosen bereits mehrfach anpassen müssen und erwarte ein eher verhaltenes Geschäftsjahr. Ungeachtet dessen seien die mittel- und langfristigen Perspektiven jedoch weiterhin gut.Investierte Anleger sollten trotz der angespannten Situation weiter Ruhe bewahren. Wichtig für die Bullen wäre eine schnelle Rückkehr über den kurzfristigen Aufwärtstrend, der aktuell bei 17,50 Euro verlaufe. Gelinge das, dürfte die Infineon-Aktie im Anschluss wieder Kurs auf die 20-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: