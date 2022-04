Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,08 EUR+1,14% (01.04.2022, 13:26)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,04 EUR +0,18% (01.04.2022, 13:13)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon vollziehe am heutigen Freitag den Chefwechsel. Nun liege die Führung des deutschen Chip-Konzerns in den Händen von Jochen Hanebeck. Anleger würden auf die Veränderung an der Konzernspitze gelassen reagieren, denn Hanebeck stehe für Kontinuität.Am heutigen Freitag verlasse der bisherige Amtsinhaber, Reinhard Ploss, Infineon. Er sei seit 2012 an der Spitze des Chipherstellers gestanden und den einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Nach der 9 Mrd. Euro schweren Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor, habe der Konzernchef mit dem neuen Werk für Leistungselektronik am Standort Villach ein Ausrufezeichen gesetzt. Die in Rekordzeit gebaute Fabrik gehöre mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Mrd. Euro zu den größten Investitionsprojekten in der Mikroelektronikbranche in Europa.Ploss habe das Unternehmen auf einen soliden Wachstums- und Gewinnkurs geführt. Aus 3,9 Mrd. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2012 seien bis 2021 gut 11 Mrd. Euro, aus 427 Mio. Euro Gewinn seien 1,17 Milliarden geworden. Ploss habe Infineon - so Aktionärsvertreter auf der Hauptversammlung im Februar - "wie ein guter Spürhund" durch die Wellenbewegungen des Marktes geführt.Anleger stünden dem Wechsel entspannt gegenüber, denn Hanebeck stehe für Kontinuität. Der neue Infineon-CEO sei - wie vor ihm Ploss - ein echtes Eigengewächs und habe schon für Infineon gearbeitet, als das Unternehmen noch zu Siemens gehört habe. Wie der promovierte Ingenieur Ploss komme auch Hanebeck mit einem Diplom in Elektrotechnik von der technischen Seite. Und seit 2016 gehöre er zum Vorstand des Konzerns, sei also an den Weichenstellungen der vergangenen Jahre beteiligt gewesen.Der scharfe Abwärtstrend seit Jahresanfang sei gestoppt worden. Die Infineon-Aktie dürfte nach einer kurzen Verschnaufpause wieder den Vorwärtsgang einlegen - dann unter Hanebeck. Das nächste Kaufsignal werde bei 31 Euro generiert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link