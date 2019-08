Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (20.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon-Vorstand Reinhard Ploss sehe den Halbleiterkonzern weiter auf Kurs. Trotz des anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfelds gehe der Firmenlenker weiter davon aus, dass die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreicht würden. Die Aktie habe in den letzten Tagen wieder Boden gut machen können. Ein kurzfristiger Richtungsentscheid stehe unmittelbar bevor.Für das Geschäftsjahr 2019 rechne Infineon auf Basis der abgeschlossenen ersten drei Quartale und der Erwartung für das vierte Quartal weiter mit einem Umsatzanstieg von 5 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,6 Milliarden Euro). Die Segmentergebnis-Marge werde voraussichtlich 16 Prozent betragen.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien intakt und die langfristige Wachstumsperspektive sei weiterhin gut. Am Ende hänge vieles von der Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China ab, der mehr und mehr zu einem Belastungsfaktor für die Weltwirtschaft werde.Anleger würden daher den Blick in dieser Woche weiter auf Donald Trump richten, aber auch auf die US-Notenbank. Am Mittwoch werde das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht. Von diesem Protokoll würden sich Investoren traditionell Einblicke in die Entscheidungsfindung über den letzten Zinsentscheid erhoffen, um daraus wiederum bereits Schlüsse über die Höhe der weiteren Zinsschritte zu ziehen. Zudem stehe das zweitätige Symposium (Notenbanktreffen) in Jackson Hole an, wo unter anderen Mitgliedern auch die Rede des FED-Präsidenten, Jerome Powell, erwartet werde. Hier könnte es auch für DAX und Co spürbare Impulse geben.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 20.08.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".