Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (23.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Obwohl die Aktien von Infineon und STMicroelectronics seit Jahresbeginn würden eher laufen seitwärts, könne sich die Kursentwicklung beider Titel sehen lassen: Infineon sei in den vergangenen zwölf Monaten mit 51% allerdings etwas kräftiger gestiegen als STMicroelectronics mit 45% und laut den Analysten der UBS solle diese Outperformance anhalten. Infineon sei laut dem UBS-Analysten jedoch die bessere Wahl, denn der deutsche Konzern sei nicht derart stark vom Smartphone-Geschäft oder einem Kunden abhängig. Zudem profitiere auch Infineon von dem Trend hin zur Elektromobilität und sei mit einem Marktanteil von rund 30% sogar der Marktführer im Bereich Powertrain. Hier könne STMicroelectronics nicht mithalten und müsse daher in Zukunft kräftig investieren.Die etwas höher bewertete Infineon-Aktie sei sicherlich der diversifiziertere Player und damit der Pick mit dem geringeren Risiko für langfristig orientierte Anleger. Wer aber sowohl Elektromobilität als auch den 5G-Superzyklus in den kommenden sechs bis neun Monaten bespielen wolle, sei mit der STMicroelectronics-Aktie nach Ansicht des "DeAktionärs" kurzfristig besser beraten. Zudem habe der in Amsterdam notierte Konzern zuletzt die stärkeren Q2-Zahlen vorgelegt und verfüge über das kräftigere Chartmomentum, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)