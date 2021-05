Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,105 EUR -1,12% (10.05.2021, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,115 EUR -1,18% (10.05.2021, 10:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.05.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Das mit Abstand wichtigste Segment Automotive (Umsatzanteil: 45,1%) habe in Q2 2020/2021 nochmals an Dynamik zugelegt. Besonders dynamisch habe sich dabei abermals die Nachfrage nach Komponenten für Elektrofahrzeuge entwickelt. Der Spartenumsatz habe sich um 44,8% auf EUR 1,22 Mrd. erhöht (Konsens: EUR 1,19 Mrd.).Das operative Segmentergebnis sei um 302,0% auf EUR 197 Mio. hochgesprungen, die Segmentergebnis-Marge habe sich von 5,8% im Vorjahr auf 16,2% verbessert. Durch die Knappheit an Halbleiterkomponenten in der Autoindustrie seien weiterhin stärkere Preiserhöhungen durchsetzbar. Das Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Ratio) habe sich von soliden 1,5x auf ein beachtliches Niveau von 2,3x nach oben katapultiert. Infineon habe seinen Marktanteil im Automotive-Segment (13,2%; Quelle: Strategy Analytics) zuletzt weiter ausbauen und den Abstand zur Nr. 2 vergrößern können.Der Gesamtumsatz (inkl. Cypress) sei im Jahresvergleich um 36,0% auf EUR 2,70 Mrd. gestiegen (Konsens: EUR 2,68 Mrd.). Das Segmentergebnis des Gesamtkonzerns habe sich um 71,5% auf EUR 470 Mio. erhöht (Konsens: EUR 454 Mio.), die korrespondierende Segmentergebnis-Marge habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 13,8% auf 17,4% verbessert. Die Werke von Infineon würden aktuell auf Hochtouren laufen, das Unternehmen investiere weiter in zusätzliche Kapazitäten.Die mittelfristigen strukturellen Treiber wie erneuerbare Energien und Siliziumkarbid-Anwendungen würden robust bleiben: Der Umsatz von Infineon im Bereich Erneuerbare Energien habe im Berichtsquartal die Umsatzmarke von EUR 100 Mio. überschritten. Um die Ziele der "Green Deals" zu erreichen, erwarte Salcher eine stärkere Nutzung von Leistungshalbleitern für erneuerbare Energien, vor allem aufgrund des Bedarfs an mehr Energiespeicher-Lösungen. Infineon sehe Salcher aufgrund seiner Wettbewerbsposition (die Komplettlösungen umfasse) in der Lage, in Schlüsselregionen, in denen "Green Deals" stattfinden würden, wie z.B. in den USA und China, stärker zu partizipieren.Wachstumsfaktoren 5G und IoT (Internet of Things): COVID-19 habe kfr. den langfristigen Digitalisierungstrend nochmals beschleunigt, was die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Server und Kommunikationsanwendungen antreibe. Salcher erachte Infineon als strukturellen Marktanteilsgewinner und Profiteur seiner starken Marktstellung bei Elektromobilität, Energieeffizienz und Sicherheit.Die Book-to-Bill Ratio für den Infineon-Gesamtkonzern habe sich von 1,6x im Vorquartal auf 2,1x verbessert, was eine breite und anhaltende Nachfrageverbesserung aller Segmente widerspiegele.Das zweitgrößte Segment "Power & Sensor Systems" (Lösungen für Power Management, Sensorik und Datenübertragung) habe einen Erlöszuwachs von 27,6% auf EUR 787 Mio. generiert. Während der Umsatz bei Komponenten für Smartphones saisonal zurückgegangen sei, habe sich insbesondere die Nachfrage nach diskreten Leistungsschaltern gut entwickelt, unter anderem für Anwendungen in Servern. Die über dem Konzernschnitt liegende Profitabilität habe sich nochmals um 100 Basispunkte auf 23,4% erhöht.Die hohe Nachfrage nach Halbleitern lasse Infineon etwas optimistischer auf die nächsten Quartale blicken. Für das Geschäftsjahr 2020/21 rechne Infineon mit einem Umsatzvolumen von nunmehr etwa EUR 11,0 Mrd. (vorher rd. EUR 10,8 Mrd.; Konsens: EUR 10,9 Mrd.), bei einer Segmentergebnis-Marge von rd. 18%, was ebenfalls über der ursprünglichen Prognose des Unternehmens (17,5%) liege. Den freien Cashflow sehe das Unternehmen aktuell bei mehr als EUR 1,2 Mrd. (bislang über EUR 800 Mio.).Eine eher matte Entwicklung habe das Industriesegment "Industrial Power Control" (u.a. Solar- und Windanlagen, Energiespeicherung, E-Ladestationen, industrielle Anwendungen) gezeigt, wo der Umsatz lediglich auf dem Vorjahresniveau verharrt habe (+0,8% auf EUR 361 Mio.; Konsens: EUR 367 Mio.) und das Segmentergebnis gleichzeitig um 4,8% nachgegeben habe. Ein deutlicher Umsatzrückgang im Bereich Transport habe durch Umsatzanstiege in den übrigen Bereichen, insbesondere Energieinfrastruktur und Haushaltsgeräte, aber auch erneuerbare Energie und Industrieantriebe, knapp kompensiert werden können.Die Q2-Zahlen von Infineon hätten durchaus zu überzeugen gewusst und seien von einem dynamischen Wachstum - speziell bei Automotive - geprägt gewesen. Die Werke von Infineon würden auf Hochtouren laufen, das Unternehmen investiere weiter in zusätzliche Kapazitäten. Auch wenn Infineon weiterhin eine Bewertungsprämie von rd. 12% (Durchschnitt aus KGV, EV/Sales, und EV/EBIT; jeweils für 2022e) gegenüber seiner Peer Group aufweise, so erachte der Analyst diesen Aufschlag angesichts der sehr guten Marktstellung des Unternehmens in zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen (z.B. Autonomes Fahren, E-Mobilität und Erneuerbare Energie) als durchaus angemessen.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht sein Kursziel von EUR 35 auf EUR 37, die Empfehlung ändert er angesichts des daraus resultierenden Kurspotenzials von knapp 14% von "Halten" auf "Kauf". (Analyse vom 10.05.2021)