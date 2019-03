Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,315 EUR -2,42% (18.03.2019, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,35 EUR -1,83% (18.03.2019, 11:54)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Vor Wochenschluss habe die Infineon-Aktie noch einmal richtig Gas gegeben. Bedingt durch einen guten Ausblick beim Halbleiterkonzern Broadcom habe das Papier des deutschen Chipherstellers sogar eine wichtige Marke nehmen können. Heute fehle der Infineon-Aktie aber die Dynamik.Zum Verfallstag am vergangenen Freitag habe die Infineon-Aktie zumindest während des Xetra-Handels die wichtige 200-Tage-Linie überwinden können. Im späten Handel in Frankfurt sei der Wert jedoch wieder unter diese Chartmarke gefallen. Heute bzw. morgen müsse sich nun zeigen, ob die Aktiennachfrage "echt" gewesen sei oder nur Kurspflege zum Hexensabbat. Wenn es dem Wert gelinge, mit einem Ausbruch ein neues Kaufsignal zu generieren, bleibe das Trading-Szenario intakt. Sollte die Infineon-Aktie wieder zurückfallen, müsste man den negierten Ausbruch auf Xetra technisch als Fehlsignal einordnen, was oft mit einer Bewegung in die Gegenrichtung einhergehe.Investierte Anleger sollten der Infineon-Aktie noch etwas Zeit geben - allerdings nur, solange der Wert über 19 Euro notiere. Falle die Aktie unter diese Unterstützung, werde ein Verkaufssignal generiert. Es biete sich daher an, den Stopp knapp darunter zu platzieren, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: