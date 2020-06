Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,16 EUR -2,53% (15.06.2020, 14:18)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,302 EUR -1,17% (15.06.2020, 14:07)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach dem Corona-Crash habe der DAX-Titel eine dynamische Gegenbewegung gestartet. Knapp unter der 22-Euro-Marke sei den Bullen mit dem Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt aber die Puste ausgegangen.Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März bei 10,13 Euro habe die Infineon-Aktie ihren Wert zwischenzeitlich verdoppeln können. Inzwischen sei der Aufwärtstrend gestoppt, das Papier komme im schwachen Gesamtmarkt zurück.Für Achal Sultania von der Credit Suisse sei dieser Rücksetzer mehr als überfällig gewesen. Der Analyst habe die Bewertung der Infineon-Aktie bei einem Kursziel von 17,00 Euro mit "underperform" wieder aufgenommen. Bei Goldman Sachs sei man schon deutlich optimistischer gestimmt: Die Experten hätten das Kursziel hingegen von 18,50 auf 21,00 Euro erhöht, das Rating dabei auf "neutral" belassen. Unverändert bullish präsentiere sich David Mulholland von der Schweizer UBS. Er habe das Votum nach einem Investorentreffen mit Vorstandsmitglied Jochen Hanebeck auf "buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen.Anleger sollten vor einem (Zu-)Kauf eine Stabilisierung abwarten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)