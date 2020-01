Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,395 EUR +2,12% (08.01.2020, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,415 EUR +1,78% (08.01.2020. 15:53)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (08.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Chipaktien seien in den ersten Tagen des Jahres stark nachgefragt - das gelte auch für die Papiere von Infineon. Nachdem der Titel zuvor auch unter dem zugespitzten Konflikt zwischen den USA und Iran gelitten habe, hätten sich recht schnell die Optimisten aus der Deckung gewagt. Heute sorge ein positiver Analystenkommentar bei dem DAX-Konzern für zusätzlichen Rückenwind.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Infineon von 21,50 auf 24,50 Euro angehoben und dabei die Kaufempfehlung bestätigt. In einigen Geschäftsfeldern habe sich das fundamentale Umfeld für Unternehmen aus der Halbleiterbranche aufgehellt, so Analyst Alexander Duval. Gleichwohl hätten sich in den vergangenen Monaten keine dramatischen Verbesserungen eingestellt. Duval berücksichtige nun auch seine Schätzungen für das Jahr 2025 in seinem Bewertungsmodell.Nach dem holprigen Jahresstart habe die Aktie ihre Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. Wie gehe es weiter? Werde das Dezember-Hoch bei 21,30 Euro nachhaltig überwunden, warte das Hoch aus dem April 2019 im Bereich um 21,60 Euro. Könne auch diese Hürde genommen werden, könnte die Aktie im Anschluss das Ziel der Goldman-Analysten ansteuern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: