Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (04.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Seit Monaten bremse der Chipmangel weltweit das Wirtschaftswachstum. Die Gründe seien vielschichtig, die Auswirkungen eindeutig.Infineon habe frühzeitig dagegen gesteuert. Bei den Halbleitern, die der Konzern in seinen Fabriken selbst herstelle, vor allem Leistungshalbleiter und Sensoren, dürfte der Chipriese schon im Sommer wieder weitestgehend lieferfähig sein. Anders sehe es bei Auftragsfertigern wie TSMC (Taiwan) aus, die stünden für 30 Prozent des Umsatzes. Hier könnten die Engpässe bis Ende des Kalenderjahres und darüber hinaus belasten.Der aktuelle Auftragsbestand von 31 Milliarden Euro (2021 Q4: 29 Milliarden Euro/2021 Q1: 13 Milliarden Euro) entspreche dem Umsatzvolumen von mehr als zwei Geschäftsjahren. Vor allem der Megatrend Elektromobilität sorge für eine steigende Nachfrage. Der Konzern liefere unter anderem Chips für die Stromversorgung, sogenannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten, also für mehr Reichweite der E-Autos sorgen. Nach der Cypress-Übernahme sei der DAX -Konzern hier weltweit führend, baue seine Kapazitäten wie zuletzt in Villach aber weiter aus.Produktionsengpässe und der nur langsam abnehmende Nachfragestau dürften dem Konzern in den kommenden Quartalen bei der Preisfindung weiter in die Karten spielen. Steigende Preise und Gewinne bei gleichzeitig sinkenden Kursen würden für eine günstige Bewertung sorgen. Die Infineon-Aktie werde nach dem Rücksetzer mit einem 2022er KGV von 18 bewertet. NVIDIA als derzeit wertvollster Chipkonzern der Welt werde mit dem 55Fachen des zu erwartenden Jahresgewinns bewertet. Zum Vergleich: Das KGV von Apple betrage 27."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 04.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, NVIDIA.