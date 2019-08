Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China drücke auf die Kurse. Das bekämen in Deutschland v.a. die Aktien der Automobilhersteller und deren Zulieferer zu spüren - damit sei auch Infineon betroffen. Das Papier des des Chipherstellers gehe es heute deutlich nach unten.Konjunktursorgen durch den wiederaufflammenden Handelsstreit, ein verhaltenes Management und positive Analystenkommentare - kein Wunder, dass Anleger bei Infineon mit einem Stirnrunzeln reagieren würden. "Der Aktionär" rate daher weiterhin die langfristige Entwicklung im Blick zu behalten, denn Infineon sei auf wichtigen Wachstumsmärkten vorne mit dabei. Abwarten und Turbulenzen aushalten - der Stopp liege bei 11,20 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: