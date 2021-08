XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Reaktion auf die Quartalszahlen von Infineon sei negativ gewesen. Dann hätten aber viele Analysten gesagt, dass die Ergebnisse gar nicht so schlecht ausgefallen seien. Mit den Produktionsverzögerungen in Malaysia und in Texas sei zu rechnen gewesen. Das Unternehmen profitiere doch weiterhin von der extrem hohen Nachfrage nach Halbleitern, die weltweit Mangelware bleiben würden. 27 Analysten würden momentan zum Kauf der Infineon-Aktie raten, sieben hätten sie auf "halten" und nur ein Analyst rate zum Verkauf. Der Titel sei gestern wieder stärker unterwegs gewesen und nähere sich einer wichtigen Widerstandszone im Bereich um 35 Euro. Würde er darüber springen, hätte man ein kleines technisches Kaufsignal. Insgesamt will Infineon seine Probleme in den Griff kriegen, deswegen ist hier alles halb so wild, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:34,735 EUR +0,32% (05.08.2021, 10:52)