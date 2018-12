Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,165 EUR +3,01% (11.12.2018, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,07 EUR +1,18% (11.12.2018, 16:47)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Halbleitersektor befinde sich seit geraumer Zeit unter Druck. Diesem Druck habe sich auch Infineon in den vergangenen Wochen nicht entziehen können. Von seinem Hoch habe der DAX-Titel in der Spitze fast 40 Prozent verloren.Aus dem Chip-Sektor seien zuletzt eher negative News gekommen. Allerdings nicht von jedem Unternehmen. TSMC habe gestern gute Daten präsentiert. Der Auftragsfertiger habe die Umsatzzahlen für November vorgelegt. TSMC fertige u.a. die Prozessoren für Apple, aber auch für eine ganze Reihe anderer Chip-Entwickler. Die Daten von TSMC würden als guter Indikator für die Verfassung der Halbleiterbranche gelten. Dass TSMC im November ein Umsatzplus von knapp sechs Prozent habe verzeichnen können, spreche eher dafür, dass die Geschäfte im Sektor zumindest normal laufen würden.Von den guten Ergebnissen des Branchenkollegen TSMC profitiere heute auch Infineon. Das Papier des Chip-Spezialisten lege rund 4,4 Prozent zu und gehöre damit zu den DAX-Gewinnern des heutigen Tages. Charttechnisch habe die Aktie damit erneut den Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Damit sei ein neues Kaufsignal aktiv. Optimal wäre nun in der Folge ein Ausbruch über die Hürde bei 19 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: