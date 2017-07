Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,585 EUR -0,16% (04.07.2017, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,591 EUR -0,34% (04.07.2017, 12:24)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) zu kaufen.Der PC-Markt stabilisiere sich seit H2/2016. Wachstum würden gegenwärtig der Premium- und der Gaming-Bereich, 2-in-1-PCs sowie das kommerzielle Segment (Ersatzzyklus) liefern. Bei Tablet-Computern sinke der Absatz seit 2015. Gründe seien Nachfrageverschiebungen der Anwender sowie ausgedehnte Innovations- und Lebenszyklen. Die Zeiten zweistelliger Wachstumsraten bei Smartphones seien vorbei (2016: +2,5%). Aufgrund des Trends zu größeren Bildschirmen sowie einer fortgesetzten Nachfrage in den Emerging Markets werde für 2017 eine Beschleunigung auf 4,2% erwartet. Halbleiterhersteller würden von zunehmender Prozessautomatisierung und Vernetzung (Industrie 4.0, Internet of Things) profitieren. Einen zusätzlichen Schub liefere die aufwärtsgerichtete Preisentwicklung für Speicher. Die Chancen für den gesamten, sehr breit aufgestellten Technologiesektor würden schwerpunktmäßig in den Themen Cloud-Computing, Digitalisierung und Industrie 4.0 liegen. Zienkowicz bestätige sein Rating für den Technologiesektor mit "positiv".Infineon habe robuste Wachstumsraten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis geliefert. Die Sparte Automotive (ATV) habe von einer guten Nachfrage in allen Produktbereichen, vor allem für Fahrerassistenzsysteme sowie für Hybrid und Elektrofahrzeuge profitiert. Auch IPC und PMM hätten eine positive Nachfrageentwicklung aufgewiesen. Das Unternehmen befinde sich voll auf Kurs zur Erreichung der im März angehobenen Jahresziele.Börsenplätze Infineon-Aktie: