Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,70 EUR -2,27% (28.01.2020, 13:23)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,68 EUR -2,64% (28.01.2020, 13:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Wie schon zum Wochenstart stünden die heimischen Technologiewerte unter Druck. Bei einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus könnte die Halbleiterbranche im Falle einer wirtschaftlichen Abschwächung in China besonders leiden, so die Begründung in diversen Marktberichten. Diese Erklärung für den Rücksetzer der Infineon-Aktie sei zwar nicht grundlegend falsch. Da man zum aktuellen Zeitpunkt noch keine fundierten Rückschlüsse auf die tatsächlichen Auswirkungen ziehen könne, sei sie dennoch mit Vorsicht zu genießen. Viel wichtiger und belastbarer würden die Zahlen und Ausblick Anfang Februar.Die Infineon-Aktie falle im angeschlagenen Marktumfeld weiter zurück, nachdem in der Vorwoche noch gute Zahlen einiger Wettbewerber für deutlichen Rückenwind gesorgt hätten. Bei Infineon werde es am 5. Februar ernst, wenn der heimischen Chipriese seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) vorlegen werde. Detaillierte Schätzungen werde "Der Aktionär" noch in dieser Woche veröffentlichen.Am Abend nach US-Börsenschluss dürfte es mit den Geschäftszahlen des iPhone-Konzerns Apple traditionell neue Impulse für den Tech-Sektor geben. Vielleicht reiche der Impuls, um auch die Infineon-Aktie wieder auf Kurs zu bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: